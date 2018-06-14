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Четверг, 14 июня 2018, 16:58 • Петро Ивасюк • 4515
Французы создали карманный гаджет для определения крепости и состава вина
КИЕВ. 14 июня. УНН. Французский стартап MyOeno разработал портативный гаджет, который определяет крепость и состав вина, передает УНН со ссылкой на французское издание On Magazine.
Гаджет имеет компактный размер и легко помещается в кармане. Он передает информацию о крепости, кислотности, зрелости вина и т.п. на телефон.
В частности, его можно синхронизировать со смартфоном по Bluetooth.
Стоимость гаджета составляет 89 евро (порядка 2 тыс. 700 грн).
Напомним, как писал УНН, украинское вино Felicitas было удостоено награды "Открытие года".
Источник: УНН