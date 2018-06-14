Европарламент призвал РФ прекратить оккупацию Грузии

КИЕВ. 14 июня. УНН. Европарламент принял резолюцию по Грузии – "Оккупированные территории Грузии спустя 10 лет с российской интервенции". За резолюцию проголосовали недавно и утвердили большинством голосов. Об этом сообщает УНН со ссылокй на "Грузия Online".

Согласно резолюции, Европарламент поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. В ней отмечается, что суверенитет, независимость и урегулирование конфликтов мирным путем являются существенными для укрепления европейского порядка безопасности. Решение конфликта Грузии является существенным для укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте. Конфликты и продолжающаяся оккупация Грузии представляют потенциальную угрозу для суверенитета европейских стран.

Европарламент призывает Россию, отменить решение о признании независимости регионов Грузии – т.н. Южной Осетии и Абхазии. Европарламент призывает Россию безоговорочно выполнять обязательства, взятые на себя соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Особенно выполнять те обязательства, которые предусматривают вывод российских вооруженных сил с территории Грузии.

Также Европарламент призывает Россию, завершить оккупацию территорий Грузии – Абхазии и т.н. Южной Осетии и уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии. Европарламент призывает Россию, предоставить миссии мониторинга Евросоюза беспрепятственный доступ, чтобы миссия выполняла обязательства, предусмотренные мандатом, на территории Грузии – в т.н. Южной Осетии и Абхазии.

Европарламент призывает Россию прекратить бордеризацию.



Как сообщал УНН, Европейский парламент принял резолюцию с призывом немедленно освободить заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в колонии за Полярным кругом.