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В Хмельницкой области суд назначил пожизненное за убийство лопатой

В Хмельницкой области суд назначил пожизненное за убийство лопатой

КИЕВ. 14 брюшного. УНН. По принципиальной позиции прокуратуры Хмельницкой области приговор суда, которым жестоких убийц приговорили к пожизненному лишению свободы, вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

“Приговором Хмельницкого горрайонного суда двум осужденным назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, а еще одному — 15 лет лишения свободы”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, трагедия произошла в апреле 2014 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, трое жителей г.Полонное решили отомстить своему общему знакомому, похитить его и лишить жизни.

Реализуя свой преступный замысел, злоумышленники против воли мужа посадили его в автомобиль и вывезли в лесной массив, где нанесли ему множественные удары кулаками. Затем били металлической лопатой, от чего последняя даже сломалась. Нанесенные телесные повреждения привели к смерти потерпевшего. С целью сокрытия умышленного убийства похищенного человека, тело преступники закопали в лесном массиве, а лопату выбросили в посадку.

В суде полностью доказана виновность указанных лиц в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146, п. П. 3, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (похищение человека, повлекшее тяжкие последствия, умышленное убийство заложника, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Будучи несогласными с решением суда первой инстанции, осужденные обжаловали его в апелляционном порядке, однако апелляционным судом Хмельницкой области эти жалобы оставлены без удовлетворения.

“Следовательно, приговор суда, которым жестоких убийц приговорили к пожизненному лишению свободы, вступившим в законную силу”, — сообщил начальник отдела прокуратуры области Алексей Луговой.

Напомним, двум жителям Киевской области грозит до 15 лет тюрьмы за жестокое убийство знакомого.

Источник: УНН
Теги: убийство, Хмельницкий и Хмельницкая область, приговор
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