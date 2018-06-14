Бойцы АТО назвали предательством презентацию российских УАЗиков в Украине

КИЕВ. 14 июня. УНН. Продажи российских УАЗиков в Украине – это предательство и абсурд. Об этом заявил УНН один из бывших командиров батальона “Донбас” Анатолий Виногородский, комментируя презентацию новинки российского автопрома “УАЗ Профи” на агровыставке в Киеве.

“Я придерживаюсь мнения, что во время войны экономические отношения со страной-врагом — это предательство. Но мы все равно продолжаем везти из России товар, в том числе — машины, наращивая объемы поставок. Причем никто этого не скрывает, а в украинских автосалонах в свободном доступе продается российский “УАЗ”, — отметил он.

Виногородский убежден, что Украина продолжает сотрудничать с Россией, прикрываясь неэффективными антироссийскими санкциями.

“У нас идет война, но только для патриотов, которые погибают на Востоке. В то же время у нашей власти все хорошо, она не обрывает экономические отношения с агрессором. О каких антироссийских санкциях можно говорить? О какой эффективности, когда мы сюда поставили более чем на 5 млрд грн электроэнергии и более чем на 1 млрд грн воды? У Америки есть санкции, во Франции есть санкции, а у нас — нет. Мы продолжаем сотрудничать с Россией, с "ЛНР" и "ДНР"”, - отметил он.

Напомним, на июньской выставке АГРО-2018 компания “АИС” представила новинку российского автопрома “УАЗ Профи” производства Ульяновского автомобильного завода РФ. Ранее “АИС” был замечен в поставках запрещенных в Украине российских автобусов “ПАЗ” санкционного Олега Дерипаски. При этом “ПАЗ” закупали коммунальные предприятия за бюджетные деньги украинцев.

Компания “АИС” напрямую связана с народным депутатом Украины от группы “Видродження” Дмитрием Святашем и экс-регионалом Василием Поляковым.

У отца Дмитрия Святаша — депутата харьковского облсовета Владимира Святаша имеется также действующая компания в оккупированном Крыму, по адресу которой находится автосалон “АИС.Крым”.

Помимо продажи российских авто, “АИС.Крым” гордится тем, что “компания, одна из первых в российском Крыму, получила и подтвердила статус официального дилера брендов LADA, GEELY, УАЗ”.