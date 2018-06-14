В Луганской области из-за отравления грибами умер ребенок

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Луганской областной детской больнице из-за отравления грибами умер 8-летний мальчик, который 11 июня вместе с 15-летним братом и матерью был госпитализирован в реанимацию. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-секретарь ГУНП Украины в Луганской области Татьяна Погукай, передает УНН.

"Сегодня, в Луганской областной детской больнице из-за отравления грибами умер 8-летний мальчик, который 11 июня вместе с 15-летним братом и матерью был госпитализирован в реанимацию", - сообщила Т.Погукай.

Она добавила, что это уже второй летальный случай за двое суток.

"Вчера, за медицинской помощью обратился 50-летний житель пгт. Новотошкивка. По словам мужчины ему стало плохо после употребления грибов, которые он собрал в лесу. Пострадавший госпитализирован в Лисичанского центральной больницы, состояние мужчины тяжелое. Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, курсанты киевского Военного института телекоммуникаций и информатизации были госпитализированы после жалоб на боль в животе и тошноту.