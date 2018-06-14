Повышение акциза в Эстонии не привело к снижению потребления алкоголя

КИЕВ. 14 июня. УНН. Повышение акциза на алкоголь в Эстонии привело не к сокращению его потребления населением, а лишь повлекло за собой изменение географии покупок. Об этом заявила исполнительный директор Союза производителей и импортеров алкоголя Эстонии Трийн Кутберг, передает УНН со ссылкой на местное издание stolitsa.ee.

“Продажи на внутреннем рынке упали на 23%, в то же время, общий объем алкоголя, привезенный жителями Эстонии из-за границы, по данным Института конъюнктуры, вырос на 225%. Эти показатели свидетельствуют о неестественных и драматических изменениях на рынке, они же отражаются и в данных о потреблении”, — отметила она.

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Таким образом, неразумная акцизная политика только оживила приграничную торговлю алкоголем, никак не повлияв при этом на снижение потребления продукта, добавила Кутберг.

“Общий рост потребления, вызванный главным образом ростом потребления пива, подтверждает тенденцию последних лет. Жители Эстонии, если судить по данным потребления абсолютного алкоголя, в первую очередь пьют пиво. Важно также отметить, что так было и до состоявшегося летом прошлого года повышения акциза”, — подчеркнула Кутберг.

Как сообщал УНН, по данным экспертов, повышение акцизов на алкогольные напитки всегда приводит к расцвету нелегального сектора рынка. Люди не начинают пить меньше из-за повышения цен на водку или вино, а просто ищут качественному алкоголю более дешевую, неофициальную альтернативу. Таким образом бюджет любой старны ежегодно недополучает миллионы долларов, а легальные производители алкогольной продукции получают убытки и сокращают производство качественного алкоголя.

В Украине ситуация аналогичная.

“Легальное производство спиртных напитков падает. По итогам 2017 года мы констатировали сокращение объемов официальной водки минимум на 20%. Если посмотреть на промежуток времени в три года, то объемы производства водки упали в полтора раза.

На этом фоне у нас дорожает спирт и последние шесть лет растут акцизы на алкогольную продукцию, которые, в свою очередь, не дают никакого положительного фискального эффекта.

Как результат, рынок начал просто уходить в тень. И, к сожалению, никто так и не попытался остановить этот процесс комплексными правительственными решениями”, — пояснила глава совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.