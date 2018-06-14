В Польше обсудили поставки не российского газа в Украину

КИЕВ. 14 июня. УНН. Во время заседания X Межпарламентской ассамблеи Украина-Польша в Варшаве обсуждались вопросы поставки сжиженного газа в Украину. Об этом сообщила народный депутат от БПП Оксана Юринец, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии.

“Одним из важнейших пунктов программы заседания X Межпарламентской ассамблеи Украина-Польша в Варшаве был визит в Свиноуйсьце, где мы познакомились с работой нового терминала для приема и регазификации сжиженного газа, который строился 7 лет. Это один из элементов освобождения от российской газовой иглы. И не только поляков, но и нас, украинцев”, — рассказала Юринец.

По ее словам, новый терминал способен принимать до 5 млрд кубометров голубого топлива в год с возможностью увеличивать мощность до 10-ти млрд. Уже происходят поставки газа из Катара, успешно состоялся прием из Норвегии и США.

“Для нас важно, что терминал может обеспечивать не российским газом и Украину. Тем более, что во время визита в Катар в марте Президент Петр Порошенко договорился о поставках нам тамошнего голубого топлива в том числе и через новый терминал в Польше. Продолжается процедура окончательных договоренностей”, — уточнила Юринец.

Напомним, Катар заявил о готовности наладить поставки в Украину сжиженного газа.