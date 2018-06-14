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Боевики сегодня 10 раз стреляли по позициям ВСУ на Донбассе - штаб

Боевики сегодня 10 раз стреляли по позициям ВСУ на Донбассе - штаб

КИЕВ. 14 июня. УНН. Незаконные вооруженные формирования сегодня совершили 10 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба Объединенных сил.

"Противник 10 раз нарушал режим прекращения огня, из которых 6 раз с запрещенного минскими договоренностями вооружение", - сообщили в штабе и уточнили, что потерь среди украинских военных нет.

По информации пресс-центра, на Луганщине не уменьшаеться интенсивность боевых действий. В частности, отмечается, что боевики в районе населенных пунктов Новотошковское и Новотроицкое опять применяли 120 и 82-мм минометы.

При этом, как сообщили в штабе, в Донецкой области против защитников населенных пунктов Водяное и Богдановка боевики использовали тяжелое вооружение.

"Активные действия противника были отмечены на Мариупольском направлении. Лебединское противник пытался атаковать под прикрытием 122-мм артиллерии и минометов 120-го калибра. Адекватный ответ морских пехотинцев сорвал планы противника, который вынужден был перейти к оборонительным действиям", - рассказали в штабе.

Объединенные силы открывали огонь и подавляли огневые точки врага, сохраняя положение наших подразделений неизменными.

Напомним, за минувшие сутки, 13 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрел, ВСУ, ООС
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