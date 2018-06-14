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В Одессе пенсионерка выпала из троллейбуса

В Одессе пенсионерка выпала из троллейбуса

ОДЕССА - КИЕВ. 14 июня. УНН. Сегодня в Одессе произошло ДТП с участием пенсионерки, которая выпала из троллейбуса. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области. Инцидент произошел на Люстдорфской дороге, 31.

"На спецлинию 102 поступил вызов про "Несчастный случай". Прибывшие на место происшествия выяснили, что женщина выпала из троллейбуса на проезжую часть, в результате чего ударилась головой. На место вызвана скорая помощь, которая госпитализировала пострадавшую в ГКБ", - отметили в полиции.

На месте работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства дорожного происшествия.

Как сообщал УНН, человек 1936 рождения выпал со второго этажа больницы на Житомирщине.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, полиция, троллейбус
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