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Взрыв авто в Киеве: стало известно о состоянии пострадавших детей

Взрыв авто в Киеве: стало известно о состоянии пострадавших детей

КИЕВ. 14 июня. УНН. Пострадавшие в результате взрыва автомобиля на улице Чернобыльской в Киеве были госпитализированы в состоянии средней тяжести в клинику "Охматдет", сообщили УНН источники в медучреждении.

"В результате взрыва пострадали четверо детей. Они получили минно-взрывную травму, в состоянии средней тяжести все четверо были госпитализированы", - сообщили в медучреждении.

Как сообщал УНН, в Киеве на улице Чернобыльской взорвался автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей.

Источник: УНН
Теги: Киев, взрыв, автомобиль
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