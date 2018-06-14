Взрыв авто в Киеве: стало известно о состоянии пострадавших детей

КИЕВ. 14 июня. УНН. Пострадавшие в результате взрыва автомобиля на улице Чернобыльской в Киеве были госпитализированы в состоянии средней тяжести в клинику "Охматдет", сообщили УНН источники в медучреждении.

"В результате взрыва пострадали четверо детей. Они получили минно-взрывную травму, в состоянии средней тяжести все четверо были госпитализированы", - сообщили в медучреждении.

Как сообщал УНН, в Киеве на улице Чернобыльской взорвался автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей.