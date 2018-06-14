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Греческая оппозиция выступила против соглашения с Македонией

Греческая оппозиция выступила против соглашения с Македонией

КИЕВ. 14 мая. УНН. Консервативная греческая партия "Новая демократия" в четверг, 14 июня, представила в парламенте Греции представление на голосование относительно вотума недоверия правительству Алексиса Ципраса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Причиной оппозиционная сила называет недопустимость договоренностей между Ципрасом и македонским премьером Зораном Заевым по согласованию нового названия Македонии - Республика Северная Македония. Компромисс между главами правительств двух государств должен был положить конец в многолетнем споре между греками и Македонией, чье название совпадает с названием северного региона Греции.

Голосование относительно вотума недоверия, как ожидается, состоится в субботу, 16 июня. Ципрас заявил, что принимает "вызов" и считает, что на главу консерваторов Кириакоса Митсотакиса оказывало давление радикально правое крыло его партии. Ципрас, скорее всего переживет голосования без проблем, поскольку его партнеры по коалиции выразили поддержку договоренности с Македонией, отмечают обозреватели.

Афины и Скопье планируют можно скорее подписать двустороннее соглашение, вероятно, уже в воскресенье, передает информагентство dpa.

Как повидомялв УНН, Греция и Македония достигли договоренности, которая положит конец многолетнему спору о названии небольшой балканской страны.

Ранее сообщалось, что одна из главных оппозиционных партий Македонии, Внутренняя македонская революционная организация (VMRO-DPNE) - демократическая партия за македонское национальное единство, выразила протест по изменению названия страны на "Республика Илинденська Македония".

5 марта тысячи людей в столице Македонии вышли на улицы города в знак протеста против возможного изменения названия страны.

Как сообщал УНН, в феврале премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что страна готова изменить свое официальное название, чтобы прекратить затянувшийся конфликт с Грецией.

Источник: УНН
Теги: Греция, оппозиция, Македония, политика
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