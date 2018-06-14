Робби Уильямс удивил россиян непристойным жестом во время открытия ЧМ-2018

КИЕВ. 14 июня. УНН. Британский певец Робби Уильямс показал средний палец во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BrideSide.

Уильямс выступил на стадионе "Лужники" в Москве перед первым матчем ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией. Он спел несколько песен, в том числе Rock DJ.



В церемонии открытия чемпионата принял участие президент России Владимир Путин.

Ранее, общественные организации Восточного партнерства поддержали политический бойкот ЧМ в России. Члены Руководящего комитета призвали институты ЕС и правительства европейских стран всеми возможными легитимными средствами давить на Россию с требованием удовлетворить требование Олега Сенцова и отпустить на волю украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах по политическим обвинения.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал журналистам 15 стран и двух частично признанных гособразований, главы которых посетят церемонию открытия чемпионата мира по футболу 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве.



Как сообщал УНН, возможный бойкот чемпионата мира по футболу, который завтра стартует в России, стал символическим жестом небольшого круга мировых лидеров. Присоединились, в частности, частично Великобритания, Исландия, Австралия, Польша. При этом не исключили посещения мундиаля при определенных обстоятельствах канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Призывать к бойкоту ЧМ-2018 может и Европарламент.