Бывший тренер "Шахтера" возглавил французский "Нант"

КИЕВ. 14 июня. УНН. Экс-ассистент Паулу Фонсеки в "Шахтере" Мигел Кардосо стал главным тренером французского "Нанта", информирует УНН со ссылкой на сайт "канареек".

Контракт с наставником рассчитан на два сезона. В "Нанте" Кардосо сменил итальянского тренера Клаудио Раньери.

46-летний португалец в период с 2013 по 2016 годы был наставником Шахтера U-21, а в сезоне 2016/17 был ассистентом Фонсеки в первой команде "горняков".



Отметим, что прошлым летом специалист возглавил "Риу Аве" и привел его к пятому месту в португальской Примейре. Кроме того Кардозу был ассистентом многих команд - "Белененсеша", "Браги", "Академики", "Спортинга" и испанского "Депортиво".



Добавим также, "Нанта" в крайнем сезоне не хватило трех очков до места в зоне Лиги Европы (9-ю строчку в Лиге 1).