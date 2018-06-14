Коболева переизбрали главой наблюдательного совета "Укрнафты"

КИЕВ. 14 июня. УНН. Председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева переизбрали председателем наблюдательного совета ПАО "Укранфта", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАК.

По информации пресс-службы, сегодня состоялось общее собрание акционеров ПАО "Укрнафта", на которых были подведены итоги работы общества за 2017 год.

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В частности, на общем собрании переизбрали наблюдательный совет "Укрнафты" на три года в ПАО был Андрей Коболев.

Кроме того, акционеры утвердили финансовый отчет общества за 2017 год.

Также решено не начислять дивиденды из-за наличия значительной задолженности "Укрнафты" по налогам и сборам.