Коболева переизбрали главой наблюдательного совета "Укрнафты"
Андрей Коболев
КИЕВ. 14 июня. УНН. Председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева переизбрали председателем наблюдательного совета ПАО "Укранфта", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАК.
По информации пресс-службы, сегодня состоялось общее собрание акционеров ПАО "Укрнафта", на которых были подведены итоги работы общества за 2017 год.
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В частности, на общем собрании переизбрали наблюдательный совет "Укрнафты" на три года в ПАО был Андрей Коболев.
Кроме того, акционеры утвердили финансовый отчет общества за 2017 год.
Также решено не начислять дивиденды из-за наличия значительной задолженности "Укрнафты" по налогам и сборам.