Жена Порошенко надела футболу с изображением Сенцова

КИЕВ. 14 июня. УНН. Супруга Президента Украины Петра Порошенко Марина во время встречи с региональными СМИ надела футболку с изображением Олега Сенцова и надписью "Prisoner of conscience. Oleg Sentsov ", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы АПУ.

По информации АПУ, на встречу с журналистами из всех регионов Украины первая леди надела футболку с изображением Олега Сенцова и надписью "Prisoner of conscience. Oleg Sentsov ".

Порошенко подчеркнула, что "весь мир, люди доброй воли разных стран и континентов проводят акции в поддержку Сенцова, Кольченко, Балуха и других. И даже в диктаторской, авторитарной России находятся смельчаки, которые не боятся открыто выступать на защиту украинцев ... Как это произошло в этот понедельник на "Кинотавре" в Сочи".

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Также жена главы государства отметила: "Мы с болью в сердце восприняли новость, что 4 июня российские власти объявили приговор еще одному украинскому заложнику. Журналист ... Роман Сущенко получил 12 лет тюремного заключения "строгого режима" в России. Мы, украинцы, помним о каждом своем соотечественнике. И за каждого украинца - будем бороться".

Марина Порошенко подчеркнула, что на всех переговорах Президент Петр Порошенко ставит вопрос об освобождении политзаключенных и международные партнеры всеми доступными им средствами привлекаются к решению этой проблемы.

Напомним, 14 июня Европарламент принял резолюцию с призывом немедленно освободить Сенцова.