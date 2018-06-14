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В Украине на сегодня охвачены инклюзивным образованием более 15% детей

В Украине на сегодня охвачены инклюзивным образованием более 15% детей

КИЕВ. 14 июня. УНН. На сегодня в Украине охвачены инклюзивным образованием 15% детей с особыми образовательными потребностями. Об этом сегодня сообщила супруга Президента Марина Порошенко во время встречи с региональными СМИ, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы АПУ.

"На сегодня в Украине инклюзивным образованием охвачено более 15% детей с особыми образовательными потребностями. За последние два года количество таких учащихся в украинских школах увеличилось на 51% - с 4180 человек до 8170, а количество инклюзивных школ - на 42% - с 1520 до 2620 заведений", - цитирует пресс-служба слова Марины Порошенко.

Напомним, Президент Петр Порошенко сообщил, что сейчас 115 украинских школ перешли к системе нового образовательного пространства.

Источник: УНН
Теги: Украина, образование, Марина Порошенко
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