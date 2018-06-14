В Киеве на 22 улицах хотят разрешить скорость движения до 80 км/ч

КИЕВ. 14 июня. УНН. На 22 улицах Киева могут позволить скорость движения до 80 км/ч, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА

Так, на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы депутаты согласовали проект решения “О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября”.

В КГГА напомнили, что начиная с 1 января 2018 года введены в действие обновленные требования Правил дорожного движения, согласно которым скорость передвижения транспорта в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/ч.

“Однако, учитывая важность обеспечения надлежащих условий для жизнедеятельности Киева, возникает необходимость увеличить разрешенную скорость движения на отдельных участках. Согласно постановлению Кабмина, городские власти должны согласовывать соответствующий перечень автодорог с Национальной полицией. Также должны учитываться соответствующие дорожные условия”, — говорится в сообщении.

Следовательно, по результатам проведенного анализа было определено 22 столичные улицы, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября, отметили в КГГА.

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В частности увеличить скорость движения с 1 апреля до 1 ноября могут на следующих участках:

— просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской)

— Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной в Минский

проспекта)

— ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведение капитального ремонта проезжей части);

— Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини)

— просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Малиновского)

— Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г. Киев)

— просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста)

— просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади)

— ул. Набережно — Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков)

— Надднепрянское шоссе;

— Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

— Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного)

— ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)

— просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)

— бул. Дружбы Народов (от Лыбидской площади до ул. Неманская)

— просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта “Киев”) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

— бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои)

— ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской)

— просп. Космонавта Комарова (от ул. Борщаговской к просп. Леся Курбаса)

— просп. Леся Курбаса (от просп. Космонавта Комарова до ул. Гната Юры)

— ул. Борщаговская;

— просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

Проект решения также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Ранее директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что в Киеве могут появиться участки дорог с “высшим” скоростным порогом, чем 50 км/ч.