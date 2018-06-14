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Четверг, 14 июня 2018, 21:26 • Тоня Туманова • 16770
Путин сфотографировался с главным тренером "Манчестер Юнайтед"
Жозе Моуринью и Владимир Путин
КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент России Владимир Путин встретился и сфотографировался с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед стартом матча-открытия чемпионата мира по футболу 2018 года между Россией и Саудовской Аравией, передает УНН.
Фото Путина и тренера "Манчестер Юнайтед" обнародовали в Twitter журналисты.
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"Познакомили хорошего человека с хорошим человеком", - говорится в подписи под фото.
Как сообщал УНН, Президент России Владимир Путин объявил об открытии чемпионата мира по футболу - 2018.
Познакомил хорошего человека с хорошим человеком. pic.twitter.com/Es9DNF8MfK- Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 14 июня 2018 г.
Источник: УНН