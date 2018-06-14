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Путин сфотографировался с главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Путин сфотографировался с главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Жозе Моуринью и Владимир Путин

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент России Владимир Путин встретился и сфотографировался с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед стартом матча-открытия чемпионата мира по футболу 2018 года между Россией и Саудовской Аравией, передает УНН.

Фото Путина и тренера "Манчестер Юнайтед" обнародовали в Twitter журналисты.

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"Познакомили хорошего человека с хорошим человеком", - говорится в подписи под фото.

Как сообщал УНН, Президент России Владимир Путин объявил об открытии чемпионата мира по футболу - 2018.

Источник: УНН
Теги: футбол, фото, Владимир Путин
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