Путин сфотографировался с главным тренером "Манчестер Юнайтед"

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент России Владимир Путин встретился и сфотографировался с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед стартом матча-открытия чемпионата мира по футболу 2018 года между Россией и Саудовской Аравией, передает УНН.

Фото Путина и тренера "Манчестер Юнайтед" обнародовали в Twitter журналисты.

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"Познакомили хорошего человека с хорошим человеком", - говорится в подписи под фото.

Как сообщал УНН, Президент России Владимир Путин объявил об открытии чемпионата мира по футболу - 2018.