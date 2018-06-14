Титулованные боксеры Альварес и Головкин договорились провести бой-реванш

КИЕВ. 14 июня. УНН. Промоутер компании "Golden Boy Promotions" и мексиканского боксера Сауля Альвареса - Оскар де ла Хойя, сообщил о том, что бой-реванш с казахом Геннадием Головкиным состоится, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Я счастлив сообщить, что у нас есть бой 15 сентября. # CaneloGGG2", - говорится в публикации Де Ла Хойя в Twitter.

Головкин (38-0-1) и Альварес (49-1-2) впервые встретились осенью 2017 года - бой закончился ничьей, что позволило казаху сохранить титулы чемпиона WBA, WBC в среднем весе.

Напомним, второе противостояние между боксерами должно было состояться еще в мае этого года, но из-за проваленного допинг-теста экс-чемпион мира в двух весовых категориях Альварес отбывал полугодовую дисквалификацию.