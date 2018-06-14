В Европарламенте хотят продлить санкции против России

КИЕВ. 14 июня. УНН. Европарламент принял резолюцию с призывом к странам-членам ЕС продлить санкции против России, передает УНН со ссылкой сайт ЕП.

На сайте указано, что резолюцию поддержали 485 депутатов. Против высказались 76, воздержались - 66.

Также в резолюции содержится призыв к государствам-членам ЕС сохранять твердость и единство в осуществлении согласованных санкций против России.

Как сообщал УНН, на саммите ЕС собираются подтвердить продолжение санкций против РФ.