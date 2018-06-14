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Четверг, 14 июня 2018, 21:55 • Тоня Туманова • 3975
В Европарламенте хотят продлить санкции против России
КИЕВ. 14 июня. УНН. Европарламент принял резолюцию с призывом к странам-членам ЕС продлить санкции против России, передает УНН со ссылкой сайт ЕП.
На сайте указано, что резолюцию поддержали 485 депутатов. Против высказались 76, воздержались - 66.
Также в резолюции содержится призыв к государствам-членам ЕС сохранять твердость и единство в осуществлении согласованных санкций против России.
Как сообщал УНН, на саммите ЕС собираются подтвердить продолжение санкций против РФ.
Источник: УНН