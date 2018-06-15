"Манчестер Юнайтед" во второй раз подряд признан самым дорогим клубом мира

КИЕВ. 14 июня. УНН. Гранд английского футбола “Манчестер Юнайтед” победил в номинации самый дорогой футбольный клуб мира, сообщает УНН со ссылкой на Forbes.

Американский финансово-экономический журнал второй год подряд поставил “Манчестер Юнайтед” на первую позицию из 20-ти самых дорогих клубов мира.

За последний сезон стоимость “манкунианцев” увеличилась на 12 процентов и теперь составляет 4,123 млрд. долл. На втором месте находится мадридский “Реал” (4,088 млрд дол., прирост в стоимости — 14 видсоктив). Тройку лучших замкнула каталонская “Барселона” (4,064 млрд дол., +12), далее следуют немецкий Бавария (3,063 млрд дол., + 13) и английский “Манчестер Сити” (2,474 млрд дол., + 19).

Примечательно, что во втором десятке самых дорогих футбольных коллективов мира оказались и команды двух игроков сборной Украины Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки. “Боруссия” Д занимает 12-ю строчку (901 млн) и “Шальке” (707 млн, + 11 процентов).

Также в рейтинге с 5-го по 20 места расположились: “Арсенал”, “Челси”, “Ливерпуль”, “Ювентус”, “Тоттенхэм”, “Пари Сен-Жермен”, “Боруссия Дортмунд”, “Атлетико”, “Вест Хэм Юнайтед”, “Шальке”, “Рома”, “Милан”, “Интер”, “Лестер” и “Наполи”.

Заметим, что средняя стоимость 20 самых дорогих клубов составляет 1,69 млрд долл. Это на 14 процентов больше, чем в прошлом году, и на 74 видсокты больше, чем в 2013-м.

Кроме того, средний доход клубов составил 428 млн. долл. — на 40 процентов больше, чем пять лет назад.