Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 июня 2018 03:41
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В обход санкций: за российские тест-системы Украина платит как за свои
В обход санкций: за российские тест-системы Украина платит как за свои
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
8430
Версия для печати

"Манчестер Юнайтед" во второй раз подряд признан самым дорогим клубом мира

"Манчестер Юнайтед" во второй раз подряд признан самым дорогим клубом мира

КИЕВ. 14 июня. УНН. Гранд английского футбола “Манчестер Юнайтед” победил в номинации самый дорогой футбольный клуб мира, сообщает УНН со ссылкой на Forbes.

Американский финансово-экономический журнал второй год подряд поставил “Манчестер Юнайтед” на первую позицию из 20-ти самых дорогих клубов мира.

За последний сезон стоимость “манкунианцев” увеличилась на 12 процентов и теперь составляет 4,123 млрд. долл. На втором месте находится мадридский “Реал” (4,088 млрд дол., прирост в стоимости — 14 видсоктив). Тройку лучших замкнула каталонская “Барселона” (4,064 млрд дол., +12), далее следуют немецкий Бавария (3,063 млрд дол., + 13) и английский “Манчестер Сити” (2,474 млрд дол., + 19).

Примечательно, что во втором десятке самых дорогих футбольных коллективов мира оказались и команды двух игроков сборной Украины Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки. “Боруссия” Д занимает 12-ю строчку (901 млн) и “Шальке” (707 млн, + 11 процентов).

Также в рейтинге с 5-го по 20 места расположились: “Арсенал”, “Челси”, “Ливерпуль”, “Ювентус”, “Тоттенхэм”, “Пари Сен-Жермен”, “Боруссия Дортмунд”, “Атлетико”, “Вест Хэм Юнайтед”, “Шальке”, “Рома”, “Милан”, “Интер”, “Лестер” и “Наполи”.

Заметим, что средняя стоимость 20 самых дорогих клубов составляет 1,69 млрд долл. Это на 14 процентов больше, чем в прошлом году, и на 74 видсокты больше, чем в 2013-м.

Кроме того, средний доход клубов составил 428 млн. долл. — на 40 процентов больше, чем пять лет назад.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.