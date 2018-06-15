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В Жулянах пассажирский самолет при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу

В Жулянах пассажирский самолет при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу

КИЕВ. 14 июня. УНН. Самолет авиакомпании “Bravo”, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Facebook аэропорта.

“Сегодня, 14 июня в 20.40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в Терминале в зале прилета”, — говорится в сообщении.

На месте работает аварийно-спасательная бригада. Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании.

Отмечается, что было принято решение о закрытии аэропорта “Киев” на 5:00 до 1:00 15 июня.

Напомним, 12 июня, Международный аэропорт “Харьков” принял первый рейс из Тбилиси новой грузинской авиакомпании Myway Airlines. Boeing 737-800 с представителями перевозчика, иностранными журналистами и почетными гостями прибыл в 08:50 по киевскому времени.

Источник: УНН
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