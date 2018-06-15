Чемпион Украины продлил контракты с несколькими баскетболистами

КИЕВ. 14 июня. УНН. Действующий чемпион Украины по баскетболу “Черкаські Мавпи” приступил к формированию состава на сезон 2018/2019 в Суперлиге Пари-Матч, информирует УНН со ссылкой на сайт “Мавп”.

Первым шагом команды стало продолжение сотрудничества с 23-летним защитником — Игорь Бояркина.

Разыгрывающий защитник был одним из ключевых игроков в составе черкасского клуба в прошлом сезоне. Следующий сезон для разыгрывающего станет уже третьим в составе жителей города. В команду Бояркин присоединился в феврале 2017 Бояркин был одним из лучших ассистентов команды, отдавая 3,8 передачи в среднем за игру. Всего в чемпионате Украины Игорь провел 36 матчей где имел 5,5 очков и 2,3 подбора в среднем за матч.

За свою карьеру Бояркин успел поиграть за БК “Донецк”, “Говерлу” и “Кривбасс”. Также выступал за юношеские сборные Украины всех возрастных групп.

Также “Обезьяны” пере подписали соглашение с форвардом Дмитрием Липовцев. В прошлом, чемпионском, сезоне форвард был игроком стартовой пятерки “Мавп”. В течение сезона он в среднем получал 6,0 очка 3,4 подбора + 2,4 передачи, проводя на паркете в среднем около 24 минут.

Заметим, что на днях Липовцев в составе сборной Украины 3 × 3 добрался до четвертьфинала чемпионата мира, а прошлым летом, оформив “бронзу” чемпионата Европы, спортсмен получил звание мастера спорта международного класса.