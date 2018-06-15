Белый дом отказался комментировать слова Трампа о "российском Крым"
КИЕВ. 15 июня. УНН. Во время регулярного брифинга пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ответила на вопрос журналиста о публикации издания BuzzFeed о резонансном высказывания Дональда Трампа по поводу Крыма и Украины, сообщает УНН со ссылкой на телеканал ABC.
“Позвольте мне ответить на ваш первый вопрос: мне ни о каком таком комментарий не известно. Я знаю, что об этом (высказывании Трампа) сообщили. Но я не собираюсь комментировать частные переговоры, в которых я не принимал участие, и о которых у меня нет информации”, — заявила пресс-секретарь Белого дома на традиционном брифинге для журналистов.
Напомним, информационный портал BuzzFeed с ссылкой на анонимные источники в дипломатической среде сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил другим лидерам “Большой семерки”, что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке. По данным портала, такую позицию руководитель вашингтонской администрации изложил в пятницу за ужином на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. Трамп также задался вопросом, почему лидеры G7 находятся на стороне Украины, которую он назвал “одной из самых коррумпированных стран в мире”.
Как отмечалось в публикации, осталось неясным, были ли эти слова сказаны жартомаабо они свидетельствуют о радикальном развороте во внешней политике США.