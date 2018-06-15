Белый дом отказался комментировать слова Трампа о "российском Крым"

КИЕВ. 15 июня. УНН. Во время регулярного брифинга пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ответила на вопрос журналиста о публикации издания BuzzFeed о резонансном высказывания Дональда Трампа по поводу Крыма и Украины, сообщает УНН со ссылкой на телеканал ABC.

“Позвольте мне ответить на ваш первый вопрос: мне ни о каком таком комментарий не известно. Я знаю, что об этом (высказывании Трампа) сообщили. Но я не собираюсь комментировать частные переговоры, в которых я не принимал участие, и о которых у меня нет информации”, — заявила пресс-секретарь Белого дома на традиционном брифинге для журналистов.

Напомним, информационный портал BuzzFeed с ссылкой на анонимные источники в дипломатической среде сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил другим лидерам “Большой семерки”, что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке. По данным портала, такую ​​позицию руководитель вашингтонской администрации изложил в пятницу за ужином на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. Трамп также задался вопросом, почему лидеры G7 находятся на стороне Украины, которую он назвал “одной из самых коррумпированных стран в мире”.

Как отмечалось в публикации, осталось неясным, были ли эти слова сказаны жартомаабо они свидетельствуют о радикальном развороте во внешней политике США.