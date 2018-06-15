Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 июня 2018 05:52
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В обход санкций: за российские тест-системы Украина платит как за свои
В обход санкций: за российские тест-системы Украина платит как за свои
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8445
Версия для печати

Белый дом отказался комментировать слова Трампа о "российском Крым"

Белый дом отказался комментировать слова Трампа о "российском Крым"

КИЕВ. 15 июня. УНН. Во время регулярного брифинга пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ответила на вопрос журналиста о публикации издания BuzzFeed о резонансном высказывания Дональда Трампа по поводу Крыма и Украины, сообщает УНН со ссылкой на телеканал ABC.

“Позвольте мне ответить на ваш первый вопрос: мне ни о каком таком комментарий не известно. Я знаю, что об этом (высказывании Трампа) сообщили. Но я не собираюсь комментировать частные переговоры, в которых я не принимал участие, и о которых у меня нет информации”, — заявила пресс-секретарь Белого дома на традиционном брифинге для журналистов.

Напомним, информационный портал BuzzFeed с ссылкой на анонимные источники в дипломатической среде сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил другим лидерам “Большой семерки”, что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке. По данным портала, такую ​​позицию руководитель вашингтонской администрации изложил в пятницу за ужином на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. Трамп также задался вопросом, почему лидеры G7 находятся на стороне Украины, которую он назвал “одной из самых коррумпированных стран в мире”.

Как отмечалось в публикации, осталось неясным, были ли эти слова сказаны жартомаабо они свидетельствуют о радикальном развороте во внешней политике США.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.