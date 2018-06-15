Вице-президент Facebook уволился после скандала с данными пользователей

КИЕВ. 15 июня. УНН. Вице-президент по общественным коммуникациям американской компании Facebook Эллиот Шрейдж в четверг объявил о своей отставке. Он курировал меры, которые принимала компания в последние месяцы на фоне скандала вокруг передачи сторонним организациям персональных данных пользователей одноименной крупнейшей социальной сети в мире, предает УНН из ссылки на Facebook-страничка Шрейджа.

"После более 10 лет в Facebook я решил, что настала пора открыть новую главу в моей жизни. Управлять политикой и коммуникациями в технологической компании, которая стремительно развивается, дарило мне истинное удовольствие. Эта работа, однако, интенсивная и не оставляет времени для чего-то еще", - отметил Шрейдж в своем блоге.

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По его словам, глава компании Марк Цукерберг предложил ему подождать с уходом с Facebook на время передачи дел своему преемнику. Последний еще не выбран. Шрейдж согласился продолжать выполнять функции советника при руководстве компании.

Напомним, в марте текущего года компания Facebook оказалась в центре громкого скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской аналитической фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети. Позже Facebook сообщил об утечке данных почти 90 млн пользователей. Информация была использована для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.