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Звездный бомбардир Египта сможет сыграть в первом туре ЧМ-2018

Звездный бомбардир Египта сможет сыграть в первом туре ЧМ-2018

КИЕВ. 15 июня. УНН. Футболист английского “Ливерпуля” и сборной Египта Мохамед Салах сыграет в первом матче команды на ЧМ-2018 против Уругвая, сообщает УНН со ссылкой на Marca и сайт ЧМ-2018.

“Если не случится никаких обострений, то Мохамед сыграет с Уругваем. Уверен, что он выйдет на поле”, — заявил наставник египтян Эктор Купер.

Кроме того Купер отметил важность появления Салаха, но и считает, что команде есть и на кого рассчитывать кроме игрока “мерсисайдцев”.

“Египта очень повезло в том, что в наших рядах играет один из лучших футболистов мира. Мохамед Салах — это египетский Месси, но это не значит, что нам больше не на кого рассчитывать”, — подчеркнул наставник.

Примечательно, что Салах получил травму плеча в финальном поединке Лиги чемпионов в столкновении с защитником “Реала” Рамосом.

Заметим, что Египет впервые с 1990 года пробился в финальную часть чемпионата мира по футболу.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Египет
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