КИЕВ. 15 июня. УНН. Франция готова принять мигрантов из судна Aquarius, которые соответствуют критериям предоставления права на убежище. Об этом сообщили в МИД Франции по итогам телефонного разговора французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана с его испанским коллегой Жозепом Боррелем, информирует УНН со ссылкой на коммюнике внешнеполитического ведомства Франции.

Глава французского МИД “приветствовал предложение Испании принять в порту Валенсии лодки, которые перевозят людей с Aquarius, положив тем самым конец опасной гуманитарной ситуации”.

“Ле Дриан подтвердил, что французские власти готовы оказать поддержку Испании, принимая во Францию ​​пассажиров Aquarius, которые будут отвечать критериям предоставления права на убежище после того, как их ситуацию рассмотрит Французское агентство по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA)”, — отмечается в коммюнике МИД Франции.

“Оба министра признали, что саммит Совета ЕС 28-29 июня должен стать поводом для углубленного обсуждения миграционных вопросов”, — отметили в МИД. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что эти проблемы требуют “долгосрочного и всеобъемлющего ответа, которая охватывала бы как вопросы предоставления убежища, защиты границ, сотрудничества с третьими странами, так и законную миграцию при соблюдении европейских ценностей”.

Напомним, в воскресенье власти Италии не дала причалить судну неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, перевозившего более 600 спасенных мигрантов. Данная ситуация спровоцировала возникновение дипломатической напряженности между Италией и Францией.

Франция осудила отказ соседнего государства и обвинила итальянский правительство в “цинизме” и попросила Рим пересмотреть свою позицию, сообщало ранее издание Reuters.

Во время брифинга после заседания правительства Франции, представитель правительства Бенжамин грел заявил, что президент Эммануэль Макрона дал понять, что страна с ближайшей береговой линией к судну, потерпевшего бедствие, несет ответственность в соответствии с морским правом.

“Существует степень цинизма и безответственности в поведении правительства Италии по этой драматической гуманитарной ситуации”, — Гриво процитировал Макрона накануне.

Известно, что на борту судна находилось 629 мигрантов, в том числе 11 детей и семь беременных женщин. Они в воскресенье застряли в Средиземном море из-за отказа Италии и Мальты принять корабль. В результате Aquarius согласилась принять Испания. Ожидается, что судно прибудет в порт Валенсии в субботу или воскресенье.