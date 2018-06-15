Франция готова принять мигрантов из судна Aquarius
КИЕВ. 15 июня. УНН. Франция готова принять мигрантов из судна Aquarius, которые соответствуют критериям предоставления права на убежище. Об этом сообщили в МИД Франции по итогам телефонного разговора французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана с его испанским коллегой Жозепом Боррелем, информирует УНН со ссылкой на коммюнике внешнеполитического ведомства Франции.
Глава французского МИД “приветствовал предложение Испании принять в порту Валенсии лодки, которые перевозят людей с Aquarius, положив тем самым конец опасной гуманитарной ситуации”.
“Ле Дриан подтвердил, что французские власти готовы оказать поддержку Испании, принимая во Францию пассажиров Aquarius, которые будут отвечать критериям предоставления права на убежище после того, как их ситуацию рассмотрит Французское агентство по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA)”, — отмечается в коммюнике МИД Франции.
“Оба министра признали, что саммит Совета ЕС 28-29 июня должен стать поводом для углубленного обсуждения миграционных вопросов”, — отметили в МИД. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что эти проблемы требуют “долгосрочного и всеобъемлющего ответа, которая охватывала бы как вопросы предоставления убежища, защиты границ, сотрудничества с третьими странами, так и законную миграцию при соблюдении европейских ценностей”.
Напомним, в воскресенье власти Италии не дала причалить судну неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, перевозившего более 600 спасенных мигрантов. Данная ситуация спровоцировала возникновение дипломатической напряженности между Италией и Францией.
Франция осудила отказ соседнего государства и обвинила итальянский правительство в “цинизме” и попросила Рим пересмотреть свою позицию, сообщало ранее издание Reuters.
Во время брифинга после заседания правительства Франции, представитель правительства Бенжамин грел заявил, что президент Эммануэль Макрона дал понять, что страна с ближайшей береговой линией к судну, потерпевшего бедствие, несет ответственность в соответствии с морским правом.
“Существует степень цинизма и безответственности в поведении правительства Италии по этой драматической гуманитарной ситуации”, — Гриво процитировал Макрона накануне.
Известно, что на борту судна находилось 629 мигрантов, в том числе 11 детей и семь беременных женщин. Они в воскресенье застряли в Средиземном море из-за отказа Италии и Мальты принять корабль. В результате Aquarius согласилась принять Испания. Ожидается, что судно прибудет в порт Валенсии в субботу или воскресенье.