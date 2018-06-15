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Команда Гладыря выиграла первый матч финала чемпионата Франции

Команда Гладыря выиграла первый матч финала чемпионата Франции

КИЕВ. 15 июня. УНН. Защитник сборной Украины Сергей Гладырь продолжил борьбу за чемпионский титул в первенстве Франции, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

БК “Монако” уроженца Николаева победило “Ле Ман” в стартовом поединке чемпионской серии — 81:77.

Отметим, что Гладырь вышел в стартовом составе и провел на паркете 19 минут. За этот период наш земляк очков не набрал (0/3 трехочковые), сделал 2 подбора.

Примечательно, что в состоянии “Ле Мана” сыграл поединок экс-форвард киевского “Будивельника” Ди Джей Стивенс. Американец за 26 минут принес команде 8 очков и 8 подборов.

Добавим также, следующий матч серии соперники сыграют 15 июня.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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