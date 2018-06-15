Один из самых дорогих футболистов мира Гризманн назвал место продолжения карьеры

КИЕВ. 15 июня. УНН. Форвард сборной Франции и мадридского “Атлетико” Гризманн решил остаться в состоянии “матрасников” и не переходить в команду-конкурентки “Атлетико”, информирует УНН со ссылкой на Twitter футболиста.

Бомбардир “Атлетико” разместил на своей странице в Twitter видео на фоне домашнего стадиона “матрасников” “Ванда Метрополитано”, в котором сообщил болельщикам, что остается в мадридском клубе.

“Мои фанаты, моя команда, мой дом”, — говорится в записи француза в “Атлетико”.

Примечательно, что СМИ связывали Гризманн с переходом в каталонскую “Барселону”.

Отметим, что за “Атлетико” французский нападающий играет с 2014 года. В крайнем сезоне за 49 матчей Гризманн забил 29мьячив и отдал 15 ассистов.

Добавим также, трансферная стоимость игрока, у которого контракт с “матрасниками” действует до лета 2022-го года, составляет 100 млн. Евро. По данному показателю француз разделяет с 9 по 12 место среди самых дорогих футболистов мира.