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В США четыре человека пострадали в результате стрельбы возле детской клиники

В США четыре человека пострадали в результате стрельбы возле детской клиники

КИЕВ. 15 июня. УНН. В результате стрельбы возле детской стоматологической клиники в Вестминстер, штат Колорадо, пострадали четыре человека, среди которых двое детей, сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBS Denver.

В полиции рассказали, что инцидент произошел на парковке медицинского учреждения. Преступник скрылся на черном четырехдверном автомобиле Toyota. В настоящее время ведется розыск подозреваемого.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции. В Twitter полицейского управления сообщается, что злоумышленник покинул место происшествия и пока не задержан. О состоянии пострадавших на данный момент ничего неизвестно.

11 июня вооруженный мужчина взял в заложники четырех детей и забаррикадировался в квартире в одном из жилых комплексов в Орландо, штат Флорида. Позже все взятые в заложники и человек были обнаружены мертвыми.

Напомним, в Мариуполе мужчина в нетрезвом состоянии перепутал детскую игру с водным пистолетом и стрельбу, решив вмешаться в “конфликт”. В результате инцидента 30-летнего отца одного из детей госпитализировали с огнестрельными ранениями в больницу. Мужчина находится в реанимации. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП в Донецкой области.

Источник: УНН
Теги: стрельба
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