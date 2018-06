В США четыре человека пострадали в результате стрельбы возле детской клиники

КИЕВ. 15 июня. УНН. В результате стрельбы возле детской стоматологической клиники в Вестминстер, штат Колорадо, пострадали четыре человека, среди которых двое детей, сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBS Denver.

В полиции рассказали, что инцидент произошел на парковке медицинского учреждения. Преступник скрылся на черном четырехдверном автомобиле Toyota. В настоящее время ведется розыск подозреваемого.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции. В Twitter полицейского управления сообщается, что злоумышленник покинул место происшествия и пока не задержан. О состоянии пострадавших на данный момент ничего неизвестно.

11 июня вооруженный мужчина взял в заложники четырех детей и забаррикадировался в квартире в одном из жилых комплексов в Орландо, штат Флорида. Позже все взятые в заложники и человек были обнаружены мертвыми.

Напомним, в Мариуполе мужчина в нетрезвом состоянии перепутал детскую игру с водным пистолетом и стрельбу, решив вмешаться в “конфликт”. В результате инцидента 30-летнего отца одного из детей госпитализировали с огнестрельными ранениями в больницу. Мужчина находится в реанимации. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП в Донецкой области.

Shooting occurred at 3:05 in parking lot of business at 80 / Sheridan. Ofc discovered 4 GSW vics when they arrived on scene. All victims transported to area hospitals. No update on their conditions.