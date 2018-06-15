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СМИ: Трамп принял решение о введении пошлин на товары из Китая на сумму 50 млрд долларов

СМИ: Трамп принял решение о введении пошлин на товары из Китая на сумму 50 млрд долларов

КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп принял решение ввести пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, американский лидер перед этим провел совещание, в частности, с сотрудниками Белого дома, министерств торговли и финансов, офиса представителя США на торговых переговорах. Когда именно вступят в силу пошлины, пока не уточняется.

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Представитель администрации также отметил, что Трамп после саммита в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном больше не рассматривает роль Пекина в предоставлении экономического давления на Пхеньян в качестве причины не вводить пошлины против китайских товаров. “У нас теперь есть свой канал общения непосредственно с Пхеньяном, независимый от Китая”, — приводит слова представителя администрации агентство Reuters.

Ранее американский телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон планирует уже с пятницы начать взимать пошлины на импорт от 800 до 900 наименований китайских товаров. В первоначальном списке значилось около 1,3 тыс. наименований. По данным газеты The Wall Street Journal, данные меры могут вступить в силу 22 июня.

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, который достигает, по его словам, 500 млрд долларов в год. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению США, торговой политики Пекина, которая, в частности, заключается в принуждении американских компаний к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям. 3 апреля Вашингтон объявил о намерении ввести 25% пошлины на 1,3 тыс. наименований продукции, ввозимой из Китая продукции, общая стоимость которой составляет 50 млрд долларов. В ответ Госсовет КНР решил ввести 25% пошлины на американские автомобили, бобы и другую продукцию сельского хозяйства — в целом 106 наименований товаров.

Источник: УНН
Теги: США, Китай, доллар, Дональд Трамп
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