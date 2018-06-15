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Игроки НБА пропустят очередное выступление за сборную Украины

Игроки НБА пропустят очередное выступление за сборную Украины

КИЕВ. 15 июня. УНН. Главный тренер мужской национальной сборной Украины Евгений Мурзин в рамках специальной пресс-конференции рассказал о подготовке команды к предстоящим матчам отбора на чемпионат мира-2019 против Турции (29 июня) и Латвии (1 июля), информирует УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

“Мне нравится настроение, нравится отношение игроков. Нас ждут тяжелые игры и, уверен, у соперников будут другие команды по сравнению с теми, против которых мы играли в первом круге — будут колоссальные изменения в составах. Уверен, что и турки, и латыши соберут сильнейшие составы на эти противостояния”, — начал Мурзин.

О баскетболистов, которые еще присоединятся к подготовке сборной перед важными отборочными играми: “рад, что на сегодняшний день весь состав сборной будет участвовать в предстоящих поединках. Будут все основные игроки — Джетер, Гладырь, Липовый, Кравцов, Пустовой. Меня радует и радует то, что мы, наверное, раньше всех начали подготовку к чемпионату. У многих игроков рано закончился сезон, в некоторых он продолжается. Будем ждать их, будем готовиться и, думаю, у нас все получится. Липовый приехал и уже находится в Украине. Он восстанавливается после тяжелого затяжного чемпионата. Гладырь приедет в расположение сборной 25 июня, а Джетер подъедет на турнир в Израиль. Все остальные находятся в тренировочном лагере”.

По словам наставника, он не понял позицию некоторых баскетболистов, которые выступали в нынешнем сезоне в чемпионате НБА.

“В идеале все новички должны были присутствовать на собрании, но, к сожалению, причины их отсутствия — объективные и субъективные, в частности это драфт НБА, на который очень серьезные ставки. Не совсем понимаю позицию Леня и Боломбоя. Но, надеюсь, что когда-нибудь мы сможем сесть и сказать: “Сегодня у нас самый сильный состав”, — добавил Мурзин.

Стоит отметить, что центровой Алексей Лень выступал последние 5-ть сезонов за “Финикс Санс”, а Джоэль Боломбой отыграл сезон 2017/18 годов за “Милуоки Бакс” и ее фарм-клуб в Лиге развития НБА, приняв участие в Матче всех звезд Лиги развития НБА.

Добавим, что в рамках подготовки к квалификации ЧМ-2019украинци сыграют спарринги с Чехией (16 июня) и дважды с Израилем (20-24 июня).

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол, НБА
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