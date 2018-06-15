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Украинские ветераны завоевали четыре медали на старте ЧЕ по дзюдо

Украинские ветераны завоевали четыре медали на старте ЧЕ по дзюдо

КИЕВ. 15 июня. УНН. В первый день континентального чемпионата среди ветеранов в Глазго украинцы завоевали четыре награды — “золотую”, “серебряную” и две “бронзовые”, передает УНН.

Титул сильнейшего завоевал наш Нугзар Месаблишвили. Киевлянин — один из самых титулованных ветеранов-дзюдоистов Украины. В Глазго нашему спортсмену в финале противостоял представитель Великобритании Джон Гудвин. Украинец владел инициативой, поэтому арбитр наказал британца двумя “шидо” в основное время схватки. Борьба по принципу “Голден скор” продолжалась 46 секунд, когда Джон получил третье замечание, и наш спортсмен одержал победу.

В этой же весовой и возрастной категории (от 50 до 54-х годов, весовая категория — до 90 кг) до медали достался Евгений Супрун с Днепра. В схватке за “бронзу” он взял верх над шведом Эндрю Ебенфельтом.

“Серебро” завоевал Александр Венгер из Павлограда Днепропетровской области (до 66 кг). Четвертую медаль первого дня соревнований принес нашей команде черкащанин Владимир Иваненко (свыше 100 кг).

Примечательно, что чемпионат продлится до 17 июня. Украина представляет очень солидная команда — более 60 спортсменов.

Источник: УНН
Теги: спорт, дзюдо
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