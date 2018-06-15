В Черкасской области задержали двух должностных лиц при получении неправомерной выгоды

КИЕВ. 15 июня. УНН. Украинские правоохранители задержали двух начальников районных управлений держспоживчслужбы в Черкасской области во время получения неправомерной выгоды за ускорение и положительное прохождение проверки и выдачу эксплуатационного разрешения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Черкасскую местную прокуратуру.

“Сегодня 14.06.2018, совместными усилиями Черкасской местной прокуратуры, Управления защиты экономики в Черкасской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и следственных Черкасского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области задержали двух начальников районных управлений держспоживчслужбы в Черкасской области во время получения неправомерной выгоды за ускорение и положительное прохождения проверки и выдачу эксплуатационного разрешения”, — говорится в сообщении.

Указанных лиц задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно при получении средств в размере 5 тыс. гривен, которые изъяты в ходе осмотра места происшествия.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся необходимые первоочередные следственные и процессуальные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств происшествия, решаются вопросы о сообщении лицам о подозрениях и избрании меры пресечения.

Напомним, в Харькове при получении 17 тыс. долл. взятки задержан двух пограничников.