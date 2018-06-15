Украина заполнила свои ПХГ газом на треть

КИЕВ. 15 июня. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 13 июня увеличился до 10,242 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 53,12 млн куб. м газа.

В течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.

При этом в данных за 13 июня указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 19,36 млн куб. м, из Венгрии - 15,43 млн куб. м, из Польши - 0,51 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 33%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, в правительстве прогнозируют уменьшение потребления газа в Украине на 5 млрд кубов до 2022 года.