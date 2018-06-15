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Сеул высказал замечание по поводу обсуждения военных США с КНДР

Сеул высказал замечание по поводу обсуждения военных США с КНДР

КИЕВ. 15 июня. УНН. Силы США в Южной Корее не подлежат переговорам между Северной Кореей и Соединенными Штатами, поскольку они являются вопросом альянса между Соединенными Штатами и Южной Кореей. Об этом сказал в пятницу высокопоставленный чиновник из администрации президента Южной Кореи, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что прекратит "дорогие и провокационные" так называемые военные игры с Южной Кореей, после его исторического саммита в Сингапуре с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Высокопоставленный чиновник из администрации президента Южной Кореи также сказал, что между Северной Кореей и Соединенными Штатами были проведены переговоры о цели завершить "раннюю" денуклеаризацию Корейского полуострова перед саммитом во вторник. Чиновник не уточнил детали.

Ранее американские СМИ сообщили, что США вскоре могут официально объявить о приостановке учений с Южной Кореей, о возможности чего президент США Дональд Трамп объявил после саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Источник: УНН
Теги: США, КНДР, военные, Южная Корея
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