Белый дом прокомментировал слова Трампа о "русском Крыму"

КИЕВ. 15 июня. УНН. Представительница Белого дома Сара Сандерс вечером четверга, 14 июня, прокомментировала информацию американского портала Buzzfeed относительно заявлений президента США Дональда Трампа на полях саммита "Большой семерки" (G7) по Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Не знаю о таких ремарках. Я в курсе, что об этом пишут, но не комментирую частные разговоры, в которых я не участвовала", - приводит сайт администрации президента США слова Сандерс.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, так все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.



Отмечается также, что президент США сказал руководителям государств, что "Украина - одно из самых коррумпированных государств мира".

Издание Buzzfeed отмечает: непонятно, были ли комментарии Трампа озвучены в шутку, или они сигнализируют о радикальном изменении сегодняшней внешней политики США.