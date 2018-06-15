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В СНБО заявили, что Украина готова продолжить экспорт бронетехники в Таиланд

В СНБО заявили, что Украина готова продолжить экспорт бронетехники в Таиланд

КИЕВ. 15 июня. УНН. Украина готова продолжить экспорт в Таиланд украинской бронетехники, а также расширить ассортимент военной продукции. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковський на встрече с делегацией Министерства обороны Таиланда, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СНБО.

По его словам, в первом квартале 2018 завершился контракт на поставку танков "Оплот" в Таиланд.

"Наше государство готово и в дальнейшем экспортировать в Таиланд бронетехнику, а также расширить ассортимент военной продукции, в которой нуждается армия Королевства", - цитирует слова Гладковского пресс-служба ведомства.

Как сообщал УНН, Украина готова рассмотреть возможность совместного производства бронетехники с Таиландом.

Источник: УНН
Теги: экспорт, СНБО, армия, танки, Таиланд, техника, Оплот
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