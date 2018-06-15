В штате Иллинойс объявили год памяти жертв Голодомора

КИЕВ. 15 июня. УНН. В американском штате Иллинойс объявили 2018 годом памяти жертв Голодомора. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США, передает УНН.

"Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер выдал прокламацию, которая провозглашает 2018 годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине, искусственно вызванного советской властью", - говорится в сообщении.



Напомним, в мае американский штат Миссури присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. По данным нашего посольства, на сегодня Голодомор признан геноцидом в 11 американских штатах.



Как сообщал УНН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, находясь с официальным визитом в Соединенное Королевство Великобритании, во время встречи со спикером парламента Шотландии Кеном Макинтошем отметил результаты дебатов в шотландском парламенте по вопросу Голодомору.



