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В штате Иллинойс объявили год памяти жертв Голодомора

В штате Иллинойс объявили год памяти жертв Голодомора

КИЕВ. 15 июня. УНН. В американском штате Иллинойс объявили 2018 годом памяти жертв Голодомора. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США, передает УНН.

"Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер выдал прокламацию, которая провозглашает 2018 годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине, искусственно вызванного советской властью", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае американский штат Миссури присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. По данным нашего посольства, на сегодня Голодомор признан геноцидом в 11 американских штатах.

Как сообщал УНН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, находясь с официальным визитом в Соединенное Королевство Великобритании, во время встречи со спикером парламента Шотландии Кеном Макинтошем отметил результаты дебатов в шотландском парламенте по вопросу Голодомору.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, голодомор
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