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Правоохранители Одесской области освободили из рабства около 30 человек

Правоохранители Одесской области освободили из рабства около 30 человек

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ОДЕССА-КИЕВ. 15 июня. УНН. На территории одного из консервных заводов в Одесской области правоохранители провели санкционированную проверку. Именно во время нее обнаружено около 30 человек, которые незаконно содержались в нечеловеческих условиях. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ.

Люди вынуждены были работать под угрозой физических расправ и моральных унижений.

Среди удерживаемых - граждане Украины из разных регионов, в том числе и из АР Крым, которые в поисках заработка попали в рабство.

Оперативные действия проводятся представителями Госпогранслужбы, Национальной полиции АР Крым, СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым.

"В настоящее время правоохранители задержали 3 подозреваемых, проводятся необходимые следственные действия", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНН, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Ровно, которого обвиняют в вербовке женщин в сексуальное рабство в Израиль.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, полиция, работа
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