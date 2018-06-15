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Обнародованы результаты ВНО по семи предметам

Обнародованы результаты ВНО по семи предметам

КИЕВ. 15 июня. УНН. Результаты ВНО по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также испанскому, немецкому, французскому и английскому языкам размещено на информационных страницах участников. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО, передает УНН.

Участники ВНО по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также испанскому, немецкому, французскому и английскому языкам могут узнать результаты тестов на своих информационных страницах.

Скан-копии бланков ответов по этим предметам будут загружены на страницы участников ВНО до 16 июня.

Как отмечается, участник ВНО может подать апелляцию в УЦОКО в случае сомнений в правильности подсчета результата. Апелляцию можно подавать в течение 5 календарных дней со дня официального объявления результатов.

Напомним, внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе не сдали 14,5% от общего количества участников.

Источник: УНН
Теги: ВНО, тестирование
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