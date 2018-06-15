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Пятница, 15 июня 2018, 11:24 • Тарас Джмиль • 6735
Мужчина обнажил торс перед Тимошенко на сцене во время форума
скриншот с видео
КИЕВ. 15 июня. УНН. Мужчина обнажил торс перед экс-премьер-министром, народным депутатом Юлией Тимошенко, выйдя на сцену во время ее выступления на политическом форуме "Новый курс Украины", передает УНН.
Так, мужчина вышел на сцену и вручил Тимошенко букет. После он снял футболку. На спине у него была надпись: "Новый курс Украины" и стрелка вниз.
После этого он сошел со сцены.
Видео инцидента обнародовал один из украинских телеканалов.
Напомним, в Киеве облили зеленкой и фекалиями руководителя Россотрудничества.
Источник: УНН