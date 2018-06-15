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Мужчина обнажил торс перед Тимошенко на сцене во время форума

Мужчина обнажил торс перед Тимошенко на сцене во время форума

скриншот с видео

КИЕВ. 15 июня. УНН. Мужчина обнажил торс перед экс-премьер-министром, народным депутатом Юлией Тимошенко, выйдя на сцену во время ее выступления на политическом форуме "Новый курс Украины", передает УНН.

Так, мужчина вышел на сцену и вручил Тимошенко букет. После он снял футболку. На спине у него была надпись: "Новый курс Украины" и стрелка вниз.

После этого он сошел со сцены.

Видео инцидента обнародовал один из украинских телеканалов.

Напомним, в Киеве облили зеленкой и фекалиями руководителя Россотрудничества.

Источник: УНН
Теги: Юлия Тимошенко
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