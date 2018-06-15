Президент подписал закон "О дипломатической службе"

КИЕВ, 15 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О дипломатической службе" у стен Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

"Закон поступил из парламента и предложенный мне на подпись. Старая редакция была принята еще в 2001 году, которая не соответствует современным реалиям ... Позвольте поздравить вас (обратился к дипломатам - ред.) с сегодняшним огромным праздником. Я уверен, что этот день войдет в историю украинской дипломатии и будет важным этапом развития украинского государства ", - сказал Президент и подписал закон "О дипломатической службе".



Глава государства подчеркнул, что закон предоставляет соответствующие права дипломату, полномочия, необходимую защиту, решает множество социальных вопросов.

Напомним, Рада приняла законопроект о дипслужбе №7322 5 апреля 2018.



4 мая Президент Украины Петр Порошенко вернул Верховной Раде закон "О дипломатической службе" (№7322) с собственными предложениями.