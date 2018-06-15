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Комиссия завершает работу над измененями в Конституцию относительно вступления в ЕС и НАТО - Президент

Комиссия завершает работу над измененями в Конституцию относительно вступления в ЕС и НАТО - Президент

КИЕВ, 15 июня. УНН. Конституционная комиссия завершает работу над изменениями в Конституцию, где будет предусмотрено вступление Украины в Европейский Союз и НАТО. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время подписания закона "О дипломатической службе", передает УНН.

"Мне доложили, что конституционная комиссия завершает работу над проектами изменений в Конституцию, где мы в Конституции зафиксируем европейское и евроатлантическое направление развития Украины. Это результат нашей общей работы", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, очень важно зафиксировать в Конституции стремление Украины к членству в Евросоюзе и НАТО, считает председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук.

Напомним, 28 февраля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в его команде идет обсуждение по закреплению в Конституции норм по вступлению Украины в ЕС и НАТО.

Источник: УНН
Теги: ЕС, НАТО, Украина, Конституция, изменения, вступление
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