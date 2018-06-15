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К 2024 году все врачи в Украине должны получить лицензии

К 2024 году все врачи в Украине должны получить лицензии

КИЕВ. 15 июня. УНН. Министерство здравоохранения Украины представили систему профессионального лицензирования врачей. По этой системе все врачи получат профессиональные лицензии. Об этом на брифинге сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает УНН.

Так, Супрун отметила, что пока нет механизма контроля за профессионализмом врачей и пациентов трудно понять, качественный врач или нет. Лицензию необходимо будет обновлять каждые 3 года.

"Каждые 2-3 года врач будет обновлять свою лицензию. Если есть жалобы, то лицензию можно приостановить. Каждый врач должен иметь действующую лицензию, чтобы работать на своем месте. Лицензия является признанием профессии врача", - сообщила Супрун.

Для того, чтобы получить лицензию, врач должен сдать экзамен. Экзамен будет принимать специальная комиссия при Минздраве. Начало экзаменов должно стартовать в 2020 году, ожидается, что к 2024 году все врачи получат лицензию. Однако Супрун отметила, что в законодательстве этих пунктов пока нет, для этого надо будет принять соответствующий закон.

Как повидомялв УНН, Министерство здравоохранения Украины призвало медиков воздержаться от участия в политических мероприятиях.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, лицензия, врачи
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