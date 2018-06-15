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В Одесской области освободили из рабства около 30 человек: открыто уголовное производство

В Одесской области освободили из рабства около 30 человек: открыто уголовное производство

КИЕВ. 15 июня. УНН. Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту торговли людьми, которая была совершена по предварительному сговору группой лиц и соединенные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевших, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (содержание и эксплуатация лиц) УК Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым.

Также, установлены организаторы данной незаконной деятельности. Три человека задержаны в порядке ст. 208 КПУ Украины. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 УК Украины и решается вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, на территории одного из консервных заводов в Одесской области правоохранители провели санкционированную проверку. Именно во время нее было обнаружено около 30 человек, которые незаконно содержались в нечеловеческих условиях.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Одесса и Одесская область, дело
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