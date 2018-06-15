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Черноморский флот РФ приведен в состояние повышенной боеготовности - СМИ

Черноморский флот РФ приведен в состояние повышенной боеготовности - СМИ

КИЕВ. 15 июня. УНН. Силы Черноморского флота РФ приведены в состояние повышенной боевой готовности, чтобы противодействовать потенциальным попыткам Украины помешать проведению чемпионата мира по футболу, который стартовал в Москве в четверг. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к российским военным, передает УНН.

Российские чиновники говорят, что Украина, по их мнению, наращивает военное присутствие в регионе в качестве “провокации” во время мундиаля.

Три источника, близких к российским военным, сообщили, что силы РФ у побережья Крымского полуострова приведены в состояние повышенной боевой готовности. Два источника сказали, что это решение связано с проведением в России чемпионата мира по футболу.

“Из-за чемпионата мира и ожидания возможных провокаций Украины у побережья Крыма командование приняло решение повысить уровень боеготовности флота”, - сказал один из источников, пожелавший остаться неназванным, поскольку не уполномочен комментировать оперативные планы в СМИ.

Минобороны РФ отрицает, что приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Источники сообщили, что усиление боеготовности включает отправку в район Азовского моря дополнительных кораблей и дополнительные боевые вылеты авиации ВМФ. По словам источников, задействованы подразделения ВМФ и береговых войск.

Источник в береговых войсках флота сказал, что состояние повышенной боеготовности сохранится до 31 июля, в то время как чемпионат мира завершится 15 июля.

Как сообщал УНН, европейские аналитики отметили, что с приближением чемпионата мира по футболу в России заметили широкое использование "повествования о провокациях" в отношении конфликта в Украине из прокремлевских источников.

Источник: УНН
Теги: РФ, Крым, Украина, армия, провокации, флот, ЧМ-2018
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