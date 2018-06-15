В Минздраве рассказали, как хотят изменить работу экстренной медпомощи

КИЕВ. 15 июня. УНН. Министерство здравоохранения планирует внести изменения в систему экстренной медицинской помощи. В частности, планируется оснастить все машины скорой помощи GPS-навигаторами и создать по всей Украине диспетчерские центры. Об этом на брифинге сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает УНН.

По словам Супрун, в Минздраве планируют улучшить алгоритмы диспетчеризации, чтобы диспетчер получал вызов и направлял ближайшую машину на место.

“Диспетчер будет ввести протоколы — экстренный вызов или нет. Это позволит определить, что это за вызов, какое оборудование нужно, автомобиль, в какую больницу вести и так далее. Также в каждом автомобиле должны быть GPS-навигаторы”, — сообщила Супрун.

По ее словам, на вызов должен ехать автомобиль, ближайший к месту происшествия, а не тот, который привязан к конкретной службе.

Кроме того, планируется ввести профессии парамедиков, медицинских техников, а также обучать водителей оказанию первой медицинской помощи. Таким образом, все работники экстренных служб повысят свою квалификацию. Министерство также планирует повысить им зарплату.

При этом, по словам руководительницы Минздрава, процесс реформирования системы экстренной медицинской помощи небыстрый и на него необходимо не менее 5 лет.

Как сообщал УНН, Министерство здравоохранения Украины представили систему профессионального лицензирования врачей.