Песков отреагировал на сообщение о словах Трампа о "российском" Крым

КИЕВ. 15 июня. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию СМИ о заявлениях президента США Дональда Трампа по Крыму, отметив, что судить о достоверности этих публикаций трудно, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Такое количество лживых новостей, я не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни мы, ни вы не присутствовали на этих закрытых встречах "Большой семерки , и мы не можем судить о степени достоверности этих новостей", - заявил он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о заявлении Трампа лидерам G7, что "Крым является российским".

Белый дом отказался комментировать информацию о словах Трампа о "российском Крыме".

МИД Украины, говоря о якобы высказываниях Трампа по Крыму, заявила, что "мы не реагируем на сплетни".