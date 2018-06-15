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Песков отреагировал на сообщение о словах Трампа о "российском" Крым

Песков отреагировал на сообщение о словах Трампа о "российском" Крым

КИЕВ. 15 июня. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию СМИ о заявлениях президента США Дональда Трампа по Крыму, отметив, что судить о достоверности этих публикаций трудно, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Такое количество лживых новостей, я не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни мы, ни вы не присутствовали на этих закрытых встречах "Большой семерки , и мы не можем судить о степени достоверности этих новостей", - заявил он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о заявлении Трампа лидерам G7, что "Крым является российским".

Белый дом отказался комментировать информацию о словах Трампа о "российском Крыме".

МИД Украины, говоря о якобы высказываниях Трампа по Крыму, заявила, что "мы не реагируем на сплетни".

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Крым, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
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