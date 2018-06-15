Украина не сбавляет темпов импорта пальмового масла - ГФС

КИЕВ. 15 июня. УНН. Украина в январе-мае 2018 года импортировала 83,9 тыс. тонн пальмового масла. Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.

В частности, в мае этого года из Индонезии было импортировано 7,1 тыс. тонн пальмового масла, из Малайзии - 5 тыс. тонн, из Швеции - 198 тонн, из других стран - 637 тонн.

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При этом на экспорт из Украины за 5 месяцев текущего года было поставлено всего 1,4 тыс. тонн пальмового масла.

Отметим, что в мае текущего года в ВОЗ сообщили о разработке плана по исключению трансжиров из продуктов питания.

В украинском парламенте, тем временем, в первом чтении проголосовали законопроект, запрещающий использования пальмового масла в продуктах питания.

По словам депутата Сергея Тригубенко, это может спровоцировать подорожание конечных товаров, что логично, потому как “пальмой” недобросовестые производители заменяют сегодня натуральные животные жиры.

“Относительно законопроекта о запрете — несмотря на все его недостатки, думаю, он достоин внимания. Впоследствии мы всегда сможем внести правки и доработать эту инициативу, но делать первый шаг все же надо”, — считает политик.